От пристани до поселка 120 км. Из поселка к пристани выехал автобусе со скоростью 48 ??м/ч. На каком расстоянии от поселка будет находится автобус через 2 часа? Сколько км ему останется проехать до пристани?

Математика

От пристани до поселка 120 км. Из поселка к пристани выехал автобусе со скоростью 48 ??м/ч. На каком расстоянии от поселка будет находится автобус через 2 часа? Сколько км ему останется проехать до пристани?

Автор: Гость