От пристани до поселка 120 км. Из поселка к пристани выехал автобусе со скоростью 48 ??м/ч. На каком расстоянии от поселка будет находится автобус через 2 часа? Сколько км ему останется проехать до пристани?
Математика
От пристани до поселка 120 км. Из поселка к пристани выехал автобусе со скоростью 48 ??м/ч. На каком расстоянии от поселка будет находится автобус через 2 часа? Сколько км ему останется проехать до пристани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48*2=96 (км) - Будет автобус от поселка. 2) 120-96=24 (км) - Осталось проехать автобусу. Ответ: на расстоянии 96 км; останется проехать 24 км.
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