От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - противтечен ия со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии друг от друга плот и к...

От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - противтечен ия со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии друг от друга плот и катер окажутся через 2 часа движения?Чему будет равна скорость катера при движении по течению реки?