От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - противтечен ия со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии друг от друга плот и к...
От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - противтечен ия со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии друг от друга плот и катер окажутся через 2 часа движения?Чему будет равна скорость катера при движении по течению реки?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 2*(16+4) = 2*20 = 40 км - расстояние между ними через 2 часа. 2) 16 + 4 + 4 = 24 км/ч - скорость катера по течению реки .