От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения

Математика

От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения

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