От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения
Математика
От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 км. Расстояние пройденное плотом 5*2=10 , катером (15+5)*2=40 40-10=30
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