От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения

Математика
От пристани невы,где скорость течения реки равна 5 км/ч,одновременно отплывают плот и катер: плот вниз по течению со скоростью 15км/ч.на каком расстоянии друг от друга плот катер окажутся через 2 ч движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 км.    Расстояние пройденное плотом  5*2=10 , катером (15+5)*2=40  40-10=30
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