От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли два катера.Скорость одного 25км/ч,другого 35 км/ч.Составь выражения для подсчета рассто яния между катерами и вычисли,сколько километров будет между ними ...
От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли два катера.Скорость одного 25км/ч,другого 35 км/ч.Составь выражения для подсчета рассто яния между катерами и вычисли,сколько километров будет между ними через 1ч,через 2ч,через 3 часа?"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(Скорость 1+скорость 2)* время 1) (25+35)*1=60 2) (25+35)*2=120 3) (25+35)*3=180