От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли два катера.Скорость одного 25км/ч,другого 35 км/ч.Составь выражения для подсчета рассто яния между катерами и вычисли,сколько километров будет между ними через 1ч,через 2ч,через 3 часа?"