От пристани отошел теплоход со скоростью 22,4 Км в час через некоторое время за ним пошел катер со скоростью 28 км в час и у пристани догнал теплоход Теплоход шел 2,5 часа Сколько времени катер был в пути
Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 22,4 Км в час через некоторое время за ним пошел катер со скоростью 28 км в час и у пристани догнал теплоход Теплоход шел 2,5 часа Сколько времени катер был в пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,4 х 60 = 1344 (км в мин) скорость теплохода 28х 60 = 1680( км в мин) скорость катера 2,5 х 60 = 150 мин 1344 х 150 = 201 600 (км) расстояние прошёл теплоход 201 600 : 1680 = 120 (мин) 120:60 = 2 (часа) был в пути катер Ответ: 2 часа катер был в пути
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