От пристани отошел теплоход со скоростью 22,4 Км в час через некоторое время за ним пошел катер со скоростью 28 км в час и у пристани догнал теплоход Теплоход шел 2,5 часа Сколько времени катер был в пути

Математика

От пристани отошел теплоход со скоростью 22,4 Км в час через некоторое время за ним пошел катер со скоростью 28 км в час и у пристани догнал теплоход Теплоход шел 2,5 часа Сколько времени катер был в пути

Автор: Гость