От пристани отошол пароход со скоростью 22/ км .ч .Через 3 часа навстречу ему отошол другой теплоход со скоростью 26 км / ч . Растояние между пристанями 306. Сколько времени б ыл каждый из теплоходов до встречи Ср...

От пристани отошол пароход со скоростью 22/ км .ч .Через 3 часа навстречу ему отошол другой теплоход со скоростью 26 км / ч . Растояние между пристанями 306. Сколько времени б ыл каждый из теплоходов до встречи Срочно . Решить как уравнение . Дам 30 балов

1) 22*3=66 км прошел 1й пока не вышел 2й; 2) 306-66=240 км - было между ними, когда вышел 2й; Дальше уравнение: 3) (22+26)*Х=240 48х=240 х=5 часов - были в пути одновременно; 4) 5+3=8 ч - был 1й в пути. Ответ: 1й был в пути до встречи 8 ч, а 2й 5 ч. (Если я правильно поняла вопрос, у Вас там слово/слова пропущены).