От пристани в одно и то же время в противополжных направлениях отошли два теплохода. через 3 часа расстояние между ними было 210 км. один теплоход шёл со скоростью 40 км/ч. на йдите скорость второго теплохода. ПОМОГИТ...
От пристани в одно и то же время в противополжных направлениях отошли два теплохода. через 3 часа расстояние между ними было 210 км. один теплоход шёл со скоростью 40 км/ч. на йдите скорость второго теплохода. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
210/3=70 км/ч - скорость удаления 70-40=30 км/ч - скорость второго теплохода Ответ. 30 км/ч скорость второго теплохода