От пункта А до пункта В расстояние 7 км 500 м. Из пункта А вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. из пункта А выехал автобус, который догнал пешехода через 15 мин. С какой скоростью двигался автобус?
Математика
От пункта А до пункта В расстояние 7 км 500 м. Из пункта А вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. из пункта А выехал автобус, который догнал пешехода через 15 мин. С какой скоростью двигался автобус?
Ответ(ы):
Гость:
15 мин = 0,25 часа 7 км 500 м = 7,5 км 6*0,25=1,5 км - прошёл пешеход 7,5+1,5=9 км - проехал автобус 9:0,25=36 км/ч - скорость автобуса
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