От пункта А до пункта В расстояние 7 км 500 м. Из пункта А вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. из пункта А выехал автобус, который догнал пешехода через 15 мин. С какой скоростью двигался автобус?

Математика

От пункта А до пункта В расстояние 7 км 500 м. Из пункта А вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. из пункта А выехал автобус, который догнал пешехода через 15 мин. С какой скоростью двигался автобус?

Автор: Гость