от рулона проволоки отрезали 39 м, после чего в нем осталось 79 м. сколько м проволки было в рулоне?

Математика

от рулона проволоки отрезали 39 м, после чего в нем осталось 79 м. сколько м проволки было в рулоне?

Автор: Гость