от рулона проволоки отрезали 39 м, после чего в нем осталось 79 м. сколько м проволки было в рулоне?
Математика
от рулона проволоки отрезали 39 м, после чего в нем осталось 79 м. сколько м проволки было в рулоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+79=118(м)-проволки было в рулоне первоначально
Гость:
79+39=118 (м) - было в рулоне
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