От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?
Математика
От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
3 м * 5= 15м было в рулоне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Гремел гром и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце и раскидывалась широкая радуга от края до края. В это время распускалась черемуха, и кусты ди...
Математика
Трубу разрезали на две части длиной 3,6 м и 4,4 м. Во сколько раз первая часть трубы короче второй? Сколько процентов длины всей трубы составляет д...