От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?

Математика

От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?

Автор: Гость