От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?

Математика
От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть , что составило 3 м . сколько метров ткани было в рулоне первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 м * 5= 15м было в рулоне
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