От школы до дома оля шла без остановки. А от школы до булочной 5 минут, а от булочной до дома 2 минуты. Сколько оля затратила времени на весь этот путь. И как составить условие задачи рисунком?
Математика
От школы до дома оля шла без остановки. А от школы до булочной 5 минут, а от булочной до дома 2 минуты. Сколько оля затратила времени на весь этот путь. И как составить условие задачи рисунком?
Ответ(ы):
Гость:
От школи до булочной - 5 минОт булочной до дома - 2 минОт дома до школы - ?Всего времени - ?1) 5+2=7 (мин) Оля затратила на путь От дома до школы2) 7+7=(14 мин)Ответ: 14 мин Оля затратила времени на весь путьТак что ли?......
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