От школы до дома оля шла без остановки. А от школы до булочной 5 минут, а от булочной до дома 2 минуты. Сколько оля затратила времени на весь этот путь. И как составить условие задачи рисунком?

Математика

От школы до дома оля шла без остановки. А от школы до булочной 5 минут, а от булочной до дома 2 минуты. Сколько оля затратила времени на весь этот путь. И как составить условие задачи рисунком?

Автор: Гость