От станции до посёлка 210 километров. Из посёлка на станцию выехала машина со скоро??тью 65кмч .На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа?

Математика

От станции до посёлка 210 километров. Из посёлка на станцию выехала машина со скоро??тью 65кмч .На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа?

Автор: Гость