От станции до посёлка 210 километров. Из посёлка на станцию выехала машина со скоро??тью 65кмч .На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа?
Математика
От станции до посёлка 210 километров. Из посёлка на станцию выехала машина со скоро??тью 65кмч .На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
210-65*3=15км будет расстояние до станции
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