От станции одновременно в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Скорость одного 60км/ч а другого 80км/ч Какое расстояние было между ними через 2 ч.?

Математика

От станции одновременно в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Скорость одного 60км/ч а другого 80км/ч Какое расстояние было между ними через 2 ч.?

Автор: Гость