От станции одновременно в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Скорость одного 60км/ч а другого 80км/ч Какое расстояние было между ними через 2 ч.?

Математика
От станции одновременно в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Скорость одного 60км/ч а другого 80км/ч Какое расстояние было между ними через 2 ч.?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60+80=140км/ч-скорость отдаления 140*2=280км-будет м/у ними ч/з 2 ч
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