От станции в одном направлении отправляются два поезда скорость первого 60 км ч а второго 70 км ч какое между ними будет расстояние через 3 часа

Математика

От станции в одном направлении отправляются два поезда скорость первого 60 км ч а второго 70 км ч какое между ними будет расстояние через 3 часа

Автор: Гость