От станции в одном направлении отправляются два поезда скорость первого 60 км ч а второго 70 км ч какое между ними будет расстояние через 3 часа
Математика
От станции в одном направлении отправляются два поезда скорость первого 60 км ч а второго 70 км ч какое между ними будет расстояние через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3=180 70*3=210 210-180=30 км
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