От станции в противоположном направлении отправляются два поезда скорость пасса??ирского поезда 70 км ч а скорость товарного 40км ч через сколько часов расстояние между ними будет 440 км

Математика
От станции в противоположном направлении отправляются два поезда скорость пасса??ирского поезда 70 км ч а скорость товарного 40км ч через сколько часов расстояние между ними будет 440 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+40=110 км /час  скорость удаления 440:110= через 4 часа расстояние между ними будет 440 км
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