От станции в противоположном направлении отправляются два поезда скорость пасса??ирского поезда 70 км ч а скорость товарного 40км ч через сколько часов расстояние между ними будет 440 км

Математика

От станции в противоположном направлении отправляются два поезда скорость пасса??ирского поезда 70 км ч а скорость товарного 40км ч через сколько часов расстояние между ними будет 440 км

Автор: Гость