От столба высотой 12м к дому натянут провод , который крепится на высоте 3м от земли . Расстояние от дома до столба 12м. Вычислите длину провода . Ответ дайте в метрах.

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Мысленно отметим на столбе, точку A, находящуюся на высоте 3 м, точку B на вершине столба, и точку C в месте крепления на доме. Эти три точки образуют прямоугольный треугольник ABC, где AB и AC - катеты, а провод BC - гипотенуза. По условию, расстояние от дома до столба - 12 м, то есть катет AC = 12 м. Если вычесть из высоты столба расстояние 3 м, то получим второй катет AB. Гипотенузу BC найдём с помощью теоремы Пифагора. 1) 12 - 3 = 9 (м) - катет AB. 2) BC = √ 9² + 12² = 15 (м) - длина провода. Ответ: длина провода равна 15 м.