От удара молотка кусочек угля распадается на мелкие кусочки. После нескольких ударов они превращаются в угольную пыль. Это разрушаются связи между частичками ушдя, которые наз ываются

Разное

От удара молотка кусочек угля распадается на мелкие кусочки. После нескольких ударов они превращаются в угольную пыль. Это разрушаются связи между частичками ушдя, которые наз ываются

Автор: Гость