От удара молотка кусочек угля распадается на мелкие кусочки. После нескольких ударов они превращаются в угольную пыль. Это разрушаются связи между частичками ушдя, которые наз ываются

Разное
От удара молотка кусочек угля распадается на мелкие кусочки. После нескольких ударов они превращаются в угольную пыль. Это разрушаются связи между частичками ушдя, которые наз ываются
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Гость:
Микро частицы(микроскопические частицы) наверное
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