От вокзала в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч , а другой 82км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через три часа?

Математика

От вокзала в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч , а другой 82км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через три часа?

Автор: Гость