От вокзала в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч , а другой 82км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через три часа?
Математика
От вокзала в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч , а другой 82км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через три часа?
Ответ(ы):
Гость:
82 - 78 = 4 кмч - скорость отставания 4 * 3 = 12 км будет расстояние между поездами
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