Отцы и дети, Тургенев. Установите соответствие между основными персонажами романа и чертами их характера. Персонажи: 1) Евгений Базаров 2) Павел Кирсанов 3) лакей Петр Черты характера: 1) боязливость, простод...

Отцы и дети, Тургенев. Установите соответствие между основными персонажами романа и чертами их характера. Персонажи: 1) Евгений Базаров 2) Павел Кирсанов 3) лакей Петр Черты характера: 1) боязливость, простодушие 2) высокомерие, склонность к хандре 3) доброжелательность, восторженность 4) ироничность, стремление к независимости