Отдаю все свои баллы только решите :с Срочно, умоляю буду обязана, Только помогите мне, отвечу тем же, что вы мне зададите с: Укажите предложение, в котором есть однородные члены? 1) Как и всякая страна, Швамбрания должна был...

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Отдаю все свои баллы только решите :с Срочно, умоляю буду обязана, Только помогите мне, отвечу тем же, что вы мне зададите с: Укажите предложение, в котором есть однородные члены? 1) Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население. 2)Первую карту Швамбрании начертил Оська. 3)Перед тем как закончить карту Швамбрании, Оська со значительным видом повёл меня за ворота нашего двора. 4)Мы играли в Швамбранию с братишкой несколько лет подряд. Укажите правильное объяснение пунктуации на месте скобки в приведённом ниже предложении: Мы играли с братишкой в Швамбранию (…) и привыкли к ней, как ко второму отечеству. 1) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И не нужна. 2)Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 3)Сложное предложение, запятая перед союзом И не нужна. 4)Сложное предложение, запятая перед союзом И нужна. Укажите предложение, в котором необходимо поставить тире. (Знаки препинания не расставлены.) 1)Одичавшая домашняя лошадь называется мустангом. 2)Мустанг это одичавшая домашняя лошадь. 3)Мустанги являются потомками лошадей, которых привезли в Америку из Европы в шестнадцатом веке. 4)Численность мустангов сократилась из-за беспощадной охоты на них. Укажите предложение, в котором необходимо поставить двоеточие. (Знаки препинания не расставлены.) 1)В учебнике русского языка есть репродукции картин И. Грабаря, Ф. Решетникова, А. Пластова. 2) На уроках музыки мы слушали произведения русских композиторов Д. Шостаковича, А. Бородина, П. Чайковского. 3)На уроках литературы мы знакомимся с произведениями А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева. 4) Скоро мы будем изучать физику химию биологию. Укажите предложение, в котором нет обращения. 1) «Не спеши, Торопыжка, отдохни, а я тележку отвезу»-, предложил Незнайка. 2) Незнайке стало скучно подметать, и он сказал: «Знаешь, несерьезная это работа для сильного малыша». 3) «Винтик! Ты уже устал с утра работать. Давай я тебя сменю» -, произнёс Незнайка. 4) «Молчун, ты чего так медленно едешь?» - строго спросил Незнайка. Какой знак препинания отсутствует на месте скобки в приведенном ниже предложении? «Слово – это поступок», (…) писал Лев Толстой. 1) Тире 2) запятая 3) двоеточие 4) кавычки. Почитайте текст. (1) Сегодня Цветочный город проснулся рано. (2) Вчера жители узнали, что лес на другом берегу Огурцовой реки полон грибов: белых и лисичек, волнушек и маслят, опят и груздей. (3) Наступило время грибы собирать. (4) Хотя делать это коротышкам было нелегко. (5) Ведь приходилось пилить грибы на части. (6) Коротышки тащили их по кусочкам. (7) Но дружных малышей и малышек ничто не пугало. (8) Они, как муравьи в муравейнике, собирались все вместе и справлялись с любым делом. (9) К тому же Знайка, Винтик и Шпунтик все время придумывали какие-нибудь усовершенствования для сбора грибов. (10) Сначала применяли работавшие на газированной воде автомобильчики и подъемные краны. (11) А однажды осуществили грандиозный проект, слава о котором достигла Змеевки и Солнечного города. (12) Они наладили доставку грибов по грибопроводу. (13) - Знайка, а как же заставить грибы двигаться по трубе? – спросил Винтик. (14) – Используем воздушный шар, - ответил ему Знайка. (По Н. Носову) Выпишите из предложения 6 все словосочетания, в каждом из них укажите главное и зависимое слово. Ответ:_________________ Укажите вид предложения 2 по количеству грамматических основ. Ответ:_________________ Среди предложений 9 – 12 укажите предложение, в котором нет однородных членов. Ответ:_________________ Выпишите грамматическую основу из предложения 7. Ответ:_________________ Укажите номер предложения, в котором есть обобщающее слово. Составьте схему однородных членов. Ответ:_________________ Укажите номер предложения с обращением. Ответ:_________________ Укажите номер предложения, которое содержит реплику Знайки. Запишите это предложение в виде прямой речи. Ответ:_________________ Укажите среди предложений 1 – 8 номер предложения, в котором постановка знаков препинания объясняется следующим правилом: «Простые предложения в составе сложного на письме обычно разделяются запятой». Ответ:_________________ Произведите синтаксический разбор предложения 6. Ответ:______________________________________________

Автор: Гость