Отдам 15 балов за решение ток пмогите плиз!!! Из пункта круговой трассы выехал мотоцикл, а через 40 минут следом за ним отправился автомобиль. Через 2 часа автомобиль догнал мотоцикл в первый раз, а ещё через 2,5 часа – во вт...

Математика

Отдам 15 балов за решение ток пмогите плиз!!! Из пункта круговой трассы выехал мотоцикл, а через 40 минут следом за ним отправился автомобиль. Через 2 часа автомобиль догнал мотоцикл в первый раз, а ещё через 2,5 часа – во второй раз. Определите скорость мотоцикла, если длина трассы равна 50 км.

Автор: Гость