Отдам 15 балов за решение ток пмогите плиз!!! Из пункта круговой трассы выехал мотоцикл, а через 40 минут следом за ним отправился автомобиль. Через 2 часа автомобиль догнал мотоцикл в первый раз, а ещё через 2,5 часа – во вт...
Математика
Отдам 15 балов за решение ток пмогите плиз!!! Из пункта круговой трассы выехал мотоцикл, а через 40 минут следом за ним отправился автомобиль. Через 2 часа автомобиль догнал мотоцикл в первый раз, а ещё через 2,5 часа – во второй раз. Определите скорость мотоцикла, если длина трассы равна 50 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость мотоцикл к моменту первого обгона мотоцикл был в пути 2 часа 40 минут, а автомобиль - 2 часа скорость автомобиля больше в ÷ 2 = х (2 часа 40 минут = ч) х - пусть автомобиля с момента первого обгона (=2,5 ч) * х - путь мотоцикла с момента первого обгона. к этому моменту автомобиль проехал на 1 круг(50 км) больше: ⇒ ⇒ 5x=300 ⇒ x=60
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