Отдам все!!! срочно нужно решить!!! напишите уравнение анодного и катодного процессов вычислить эдс в гальванопаре Zn|ZnSO4 (1м) ||AgNO3|Ag (0,01М)

Химия
Отдам все!!! срочно нужно решить!!! напишите уравнение анодного и катодного процессов вычислить эдс в гальванопаре Zn|ZnSO4 (1м) ||AgNO3|Ag (0,01М)
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