Отдел пищеварительной системы в котором начинает расщепляться крахмал
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Отдел пищеварительной системы в котором начинает расщепляться крахмал
Ответ(ы):
Гость:
1) ротовая полость 2) желудок 3)глотка 4) тонкий кишечник
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