Отдел покрытосеменные рамтения делят на два класса А) крестоцветные и розоцветн??е Б) однодольные и двудольные В) цветковые и бесцветковые Г) семенные и споровые
Биология
Отдел покрытосеменные рамтения делят на два класса А) крестоцветные и розоцветн??е Б) однодольные и двудольные В) цветковые и бесцветковые Г) семенные и споровые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) вроде цветков и бесцветковые
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