отец запретил 10-летнему сыну гулять, пока тот не выполнит домашнее задание.Подлежит ли отец мальчика уголовной ответственности за незаконное лишение свободы сына? Аргументируйте свои ответ.
отец запретил 10-летнему сыну гулять, пока тот не выполнит домашнее задание.Подлежит ли отец мальчика уголовной ответственности за незаконное лишение свободы сына? Аргументируйте свои ответ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Родители имеют право и должны воспитывать ребёнка любыми способами, не наносящими ему вред любой формы. Следовательно отец не может привлекаться к уголовной ответственности