Отец даёт денег своим детям. Старшему-половину всего и 1 р. среднему-половину остатка и ещё 1 р. младшему-половину остатка и последние 3 р. Сколько было денег?
Математика
Отец даёт денег своим детям. Старшему-половину всего и 1 р. среднему-половину остатка и ещё 1 р. младшему-половину остатка и последние 3 р. Сколько было денег?
Ответ(ы):
Гость:
1-(х/2 +1) - дал первому (х/2 -1)-остаток 2-(х/4+1/2) - дал второму (х/4 -3/2)- остаток 3-(х/8+9/4) - дал третьему х-было всего х/2 +1 +х/4 +1/2 +х/8 +9/4 =х Х = 30 руб
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