Отец даёт денег своим детям. Старшему-половину всего и 1 р. среднему-половину остатка и ещё 1 р. младшему-половину остатка и последние 3 р. Сколько было денег?

Математика

Отец даёт денег своим детям. Старшему-половину всего и 1 р. среднему-половину остатка и ещё 1 р. младшему-половину остатка и последние 3 р. Сколько было денег?

Автор: Гость