Отец с сыном покрасили забор за 4 часа, Отец покрасил забор один за 5 часов. За сколько часов покрасит забор сын?
Математика
Отец с сыном покрасили забор за 4 часа, Отец покрасил забор один за 5 часов. За сколько часов покрасит забор сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое время. Тогда 1/х - производительность сына, а 1/5 - производительность отца. [latex](\frac{1}{x}+\frac{1}{5})*4=1,\ \ \ 20+4x=5x,\ \ \ \ x=20.[/latex] Ответ: 20 ч.
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