Отец с сыном покрасили забор за 4 часа, Отец покрасил забор один за 5 часов. За сколько часов покрасит забор сын?

Математика

Отец с сыном покрасили забор за 4 часа, Отец покрасил забор один за 5 часов. За сколько часов покрасит забор сын?

Автор: Гость