Отгадай о ком я говорю (знаменитости) по 1 факту 1) Был наркоманом и алкоголиком, но ??атем переступил через себя и справился с этим 2) Его убили из зависти 3) Имел 8 дочерей и 4 сына

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Отгадай о ком я говорю (знаменитости) по 1 факту 1) Был наркоманом и алкоголиком, но ??атем переступил через себя и справился с этим 2) Его убили из зависти 3) Имел 8 дочерей и 4 сына
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Гость:
Из знаменитностей кто?актер,режиссер,-наверно джони дэп
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