Отгадай загадки возьми первые буквы составь слово 1 он нам выглядит белье 2 ночью в небе светят 3 в лезет в ушко иглы 4 на дереве растет зимой 5 мурлыкает с тобой ответ
Окружающий мир
Отгадай загадки возьми первые буквы составь слово 1 он нам выглядит белье 2 ночью в небе светят 3 в лезет в ушко иглы 4 на дереве растет зимой 5 мурлыкает с тобой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утюг Звезды Нить (не знаю) Кот Слово из первых букв:УЗНИК
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