Отгадай загадки возьми первые буквы составь слово 1 он нам выглядит белье 2 ночью в небе светят 3 в лезет в ушко иглы 4 на дереве растет зимой 5 мурлыкает с тобой ответ

Окружающий мир

Отгадай загадки возьми первые буквы составь слово 1 он нам выглядит белье 2 ночью в небе светят 3 в лезет в ушко иглы 4 на дереве растет зимой 5 мурлыкает с тобой ответ

Автор: Гость