Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.

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Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.

Автор: Гость