Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.

Окружающий мир
Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дождь ..........????
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