Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.
Окружающий мир
Отгадай загадку. Подскзку к загадке найди в народной примете на урожай: На Сретение капель-урожай на пшеницу. Запиши отгадку.
Ответ(ы):
Гость:
Дождь ..........????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноватьс...
Биология
Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой в...