Отгадай загадку за тобою этот друг Ты можешь без дорог шагать на Север и на юг на ??апад и восток Запиши слова парные согласные на конце слова с непроверяемыми согласными в корне
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Отгадай загадку за тобою этот друг Ты можешь без дорог шагать на Север и на юг на ??апад и восток Запиши слова парные согласные на конце слова с непроверяемыми согласными в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это компас.Друг-друк,юг-юк,дорог-дорок,запад-запат - парные согласные.
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