Отгадай загадку за тобою этот друг Ты можешь без дорог шагать на Север и на юг на ??апад и восток Запиши слова парные согласные на конце слова с непроверяемыми согласными в корне

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Отгадай загадку за тобою этот друг Ты можешь без дорог шагать на Север и на юг на ??апад и восток Запиши слова парные согласные на конце слова с непроверяемыми согласными в корне

Автор: Гость