Отгадайте пожалуста стоит дуб,на дубу 12 ветвей ,на каждой ветке по 4 отростка,на к??ждом отростке по семь прутьев.

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Отгадайте пожалуста стоит дуб,на дубу 12 ветвей ,на каждой ветке по 4 отростка,на к??ждом отростке по семь прутьев.
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