Отгадайте загадки: 1 По воде идёт,крыльями упирается,водой умывается. 2 Весной цвету,летом плод даю,осенью не вяну,зимой не умираю. 3 Рассыпался горох на тысячу дорог.никто его не собирает.

Литература

Отгадайте загадки: 1 По воде идёт,крыльями упирается,водой умывается. 2 Весной цвету,летом плод даю,осенью не вяну,зимой не умираю. 3 Рассыпался горох на тысячу дорог.никто его не собирает.

Автор: Гость