Отгадайте загадки. составьте и запишите с ними предложения.1)Живут во мне рыцари и короли, Красив я снаружи и так же внутри. Но стоит во мне ударенье сменить, И я не смогу тебя внуирь впустить. 2) Я -травянистое растение с цвет...

Русский язык
Отгадайте загадки. составьте и запишите с ними предложения.1)Живут во мне рыцари и короли, Красив я снаружи и так же внутри. Но стоит во мне ударенье сменить, И я не смогу тебя внуирь впустить. 2) Я -травянистое растение с цветком сиреного цвета, Но переставьте ударение, И превращусь я вмиг в конфетку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) зАмок - замОк Во время экскурсии мы посетили старинный замок. Отец купил в магазине новый замок для входной двери. 2) Ирис - ирИс В саду расцвёл красивый и душистый ирис. В вазочке лежал вкусный ирис.
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