Отгадайте загадки. составьте и запишите с ними предложения.1)Живут во мне рыцари и короли, Красив я снаружи и так же внутри. Но стоит во мне ударенье сменить, И я не смогу тебя внуирь впустить. 2) Я -травянистое растение с цвет...

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Отгадайте загадки. составьте и запишите с ними предложения.1)Живут во мне рыцари и короли, Красив я снаружи и так же внутри. Но стоит во мне ударенье сменить, И я не смогу тебя внуирь впустить. 2) Я -травянистое растение с цветком сиреного цвета, Но переставьте ударение, И превращусь я вмиг в конфетку.

Автор: Гость