Отгадайте загадки. Спишите, глаголы разделите на морфемы (чит-а-ем, по-спе-ва-ют). 1) Уборщики пыль и сор вдыха_т, но не чиха_т, не хвора_т. 2) Весной веселит, летом холодит, пита_т, зимой согрев_ т. 3) По полю рыщ_т, овей...

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Отгадайте загадки. Спишите, глаголы разделите на морфемы (чит-а-ем, по-спе-ва-ют). 1) Уборщики пыль и сор вдыха_т, но не чиха_т, не хвора_т. 2) Весной веселит, летом холодит, пита_т, зимой согрев_ т. 3) По полю рыщ_т, овей ищ_т. 4) Не портной, а всю жизнь с иголками ход_т. 5) И в тайге, и в океан он отыщ_т путь любой. Умеща_тся в карман и ведёт нас за собой. 25 баллов

Автор: Гость