Отгадайте загадки. Спишите, глаголы разделите на морфемы (чит-а-ем, по-спе-ва-ют). 1) Уборщики пыль и сор вдыха_т, но не чиха_т, не хвора_т. 2) Весной веселит, летом холодит, пита_т, зимой согрев_ т. 3) По полю рыщ_т, овей...
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Отгадайте загадки. Спишите, глаголы разделите на морфемы (чит-а-ем, по-спе-ва-ют). 1) Уборщики пыль и сор вдыха_т, но не чиха_т, не хвора_т. 2) Весной веселит, летом холодит, пита_т, зимой согрев_ т. 3) По полю рыщ_т, овей ищ_т. 4) Не портной, а всю жизнь с иголками ход_т. 5) И в тайге, и в океан он отыщ_т путь любой. Умеща_тся в карман и ведёт нас за собой. 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Уборщик пыль и сор вдыхает, но не чихает, не хворает.(Пылесос) Глаголы: в-дых-а-ет, чих-а-ет, хвор-а-ет. 2) Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.(Дерево) Глаголы : весел-ит, холод-ит, пит-а-ет, со-гре-ва-ет. 3) По полю рыщет, овец ищет.(Волк) Глаголы: 4) Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.(Ёж.) Глаголы: Ход-ит. 5) И в тайге, и в океане он отыщет путь любой. Умещается в кармане и ведёт нас за собой.(Компас) Глаголы: от-ыщ-ет , у-мещ-а-ет-ся, вед-ёт.
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