Отгадайте загадки. Запишите загадки и отдгадки, применяя правило о правописании ь для обозначения мягкости согласных. 1.Штуч(?)ка-одноруч(?)ка. Носочек стал(?)ной, а хвост л(?)няной. (Ответ на загадку). 2.Чёрнен(?)кая собач(?)к...

Русский язык
Отгадайте загадки. Запишите загадки и отдгадки, применяя правило о правописании ь для обозначения мягкости согласных. 1.Штуч(?)ка-одноруч(?)ка. Носочек стал(?)ной, а хвост л(?)няной. (Ответ на загадку). 2.Чёрнен(?)кая собач(?)ка свернувшис(?) лежит, не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Ответ на загадку) 3.Высоких дерев(?)ев длинней, травиноч(?)ки мален(?)кой ниже. С ней дали становятся ближе, и мир открывается с ней. (Ответ на загадку)
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