Отгадайте загадку: синяя дорожка усыпана горошком. Никто не соберёт ни царь, ни ца??ица, ни красна девица, ни белорыбица.
Русский язык
Отгадайте загадку: синяя дорожка усыпана горошком. Никто не соберёт ни царь, ни ца??ица, ни красна девица, ни белорыбица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что снег чтоли если так то пожалуйста тебе
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