отгадай города::::::1.Город на берегу озера Байкал,2.Город-герой, находящийся на Волге,3.Курорт на берегу Чёрного моря,4.город, заложенный Петром!,5.Р оссийский город на Балтийском море,6.Самый восточный город России ...
отгадай города::::::1.Город на берегу озера Байкал,2.Город-герой, находящийся на Волге,3.Курорт на берегу Чёрного моря,4.город, заложенный Петром!,5.Р оссийский город на Балтийском море,6.Самый восточный город России
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Иркутск 2.Волгоград 3.Ялта 4.Санкт-Петербург 5.Калининград 6.Москва 7.Владивосток