Отгадайте слова , являющиеся географическими понятиями названиями и именами , в которых есть числительное сто (100) 1._ _сто_ -сторона горизонта 2._сто_ -начало реки 3.с то_ _ _ _ -главный город страны 4._ _сто_...
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Отгадайте слова , являющиеся географическими понятиями названиями и именами , в которых есть числительное сто (100) 1._ _сто_ -сторона горизонта 2._сто_ -начало реки 3.с то_ _ _ _ -главный город страны 4._ _сто_ -город ( Золотого кольца ) России 5._ _ _сто_ _ _ - имя мореплавателя , открывшего Америку 6._ _ _ _ сто _ _ _ _ -героический город в Крыму 7. _ _ _ _ _ _ _ сто _ - город России , порт на Тихом океане
Ответ(ы):
Гость:
1- восток 2-исток 3- столица 4-ростов 5-христофор 6-севастополь 7-владивосток
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