Отгадайте загадку: меня часто зовут, дожидаются, а приду-от меня укрываются

Отгадайте загадку: меня часто зовут, дожидаются, а приду-от меня укрываются

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дождь или град короче осадки
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