Отгадывание загадок. я и туча , и туман и ручей и океан и летаю и бегу и стеклянной быть могу что это?
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Отгадывание загадок. я и туча , и туман и ручей и океан и летаю и бегу и стеклянной быть могу что это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на загадку: Вода. Когда она испаряется, может быть и тучей, и туманом, по земле течет в виде реки и все океаны состоят из воды.
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