Отгодай имя прилогательное по его антониму.Запишите это прилогательное в том же падеже и выделите окончание.1)Мягк...му голосу-............., мягк...го наказания-..............,мягк...м карандашом-.............,о мягк....х воло...

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Отгодай имя прилогательное по его антониму.Запишите это прилогательное в том же падеже и выделите окончание.1)Мягк...му голосу-............., мягк...го наказания-..............,мягк...м карандашом-.............,о мягк....х волосах-..........,с мягк....й булкой-............ .2)Свеж...го хлеба-.............,свеж...м рубашкам-................,свеж...ми газетами-.............,о свеж....й новости-................ .

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