Отгодай имя прилогательное по его антониму.Запишите это прилогательное в том же падеже и выделите окончание.1)Мягк...му голосу-............., мягк...го наказания-..............,мягк...м карандашом-.............,о мягк....х воло...
Русский язык
Отгодай имя прилогательное по его антониму.Запишите это прилогательное в том же падеже и выделите окончание.1)Мягк...му голосу-............., мягк...го наказания-..............,мягк...м карандашом-.............,о мягк....х волосах-..........,с мягк....й булкой-............ .2)Свеж...го хлеба-.............,свеж...м рубашкам-................,свеж...ми газетами-.............,о свеж....й новости-................ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогла бы но я не понела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Математика
Математика
Округлите десятичную дробь до целых: 2,675= 5,19= 37,4109= 0,806= 145,732= 5,6071= 200,8685= 101,4902=