Отгодайте загадку. сидит дед в 100 шуб одет кто его раздевает тот слзы проливает и Сырым не едят а варёным выбрасывают

Разное

Отгодайте загадку. сидит дед в 100 шуб одет кто его раздевает тот слзы проливает и Сырым не едят а варёным выбрасывают

Автор: Гость