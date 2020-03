Открыть дужки и использовать Future Ind , Future Con , Future Per 1) What language he ( to speak ) by the next yearamp; 2) They ( to write ) the test from two till three .

Английский язык

Открыть дужки и использовать Future Ind , Future Con , Future Per 1) What language he ( to speak ) by the next yearamp; 2) They ( to write ) the test from two till three .

Автор: Гость