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Открытие атомного ядра в 1911году Резерфордом какую роль сыграло и играет в нашей жизни?
Открытие атомного ядра в 1911году Резерфордом какую роль сыграло и играет в нашей жизни?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Люди научились делать атомные бомбы
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