Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке
Технология
Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке
Ответ(ы):
Гость:
2 и 4 точно ответ шерсть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Математика
Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр...