Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке

Технология
Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 и 4 точно ответ шерсть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте разбор слова по составу,а также словообразовательный разбор? Написаны
Ответить
История
Европейские обычаи введённые петром 1 в россии желательно по пунктам:)
Ответить
Физика
Можно ли получить свободные электромагнитные колебания, если вместо катушки взять прямой проводник?
Ответить
Математика
Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр...
Ответить
Литература
Сочинение по произведению "Капитанская дочка"
Ответить