Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке

Технология

Отличия шерсти и шелка 1. по прочности 2. по сминаемости 3. по драпируемости 4. по изностойкости 5. по теплозащитному свойству 6. по пылеёмкости 7. по скольжению 8. по осыпаемости 9. по усадке

Автор: Гость