отличительные признаки простого предложения.Виды предложений

Основные признаки предложения: - наличие одной грамматической основы - интонационная законченность - выполняет коммуникативную функцию Предложение может выражать мысль-вопрос, мысль-побуждение и иметь эмоциональную окрашенность. В соответствии с этим предложения бывают следующих типов: Повествовательное (декларативное) предложение сообщает о каком-либо факте, действии или событии: Повествовательное утвердительное — содержит утверждение: Я выйду на улицу часов в одиннадцать.Повествовательное отрицательное — содержит отрицание: Я не буду долго собираться.Вопросительное предложение побуждает собеседника ответить на вопрос говорящего. Вопросительные предложения бывают следующих типов: Собственно вопросительное предложение заключает в себе вопрос, обязательно предполагающий ответ: Вы сделали работу? Он уже пришёл?Вопросительно-утвердительное предложение содержит в себе информацию, которая требует подтверждения: Так вы едете? Это уже решено? Ну, идём? (см. также определение вопросительно-побудительного предложения)Вопросительно-отрицательное предложение уже содержит в себе отрицание того, о чём спрашивается: Что же вам тут может нравиться? Кажется, это не особенно приятно? И что же вы можете нам рассказать? Вопросительно-утвердительные и вопросительно-отрицательные предложения могут быть объединены в категорию вопросительно-повествовательных предложений.