Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела:побывать н?? тренировке по теннису,на занятии в музыкальной школе и посетить стоматолога ,чтобы запломбировать зуб.Тренировки по теннису проводятся с 14 до 1...

Математика

Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела:побывать н?? тренировке по теннису,на занятии в музыкальной школе и посетить стоматолога ,чтобы запломбировать зуб.Тренировки по теннису проводятся с 14 до 16 ч и длятся 1 ч ,занятия в музыкальной школе-с 13 до 15 ч и тоже длятся 1 ч ,а визит к стоматологу запланирован на 15 ч 30 мин. 1)где был Петя в 14ч 30 мин? 2)Куда поспешил Петя занятия в музыкальной школе?Спасибо!!

Автор: Гость