Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела:побывать н?? тренировке по теннису,на занятии в музыкальной школе и посетить стоматолога ,чтобы запломбировать зуб.Тренировки по теннису проводятся с 14 до 1...
Математика
Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела:побывать н?? тренировке по теннису,на занятии в музыкальной школе и посетить стоматолога ,чтобы запломбировать зуб.Тренировки по теннису проводятся с 14 до 16 ч и длятся 1 ч ,занятия в музыкальной школе-с 13 до 15 ч и тоже длятся 1 ч ,а визит к стоматологу запланирован на 15 ч 30 мин. 1)где был Петя в 14ч 30 мин? 2)Куда поспешил Петя занятия в музыкальной школе?Спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала музыкалка до 14-00 потом теннис до 15-00 потом - стоматолог в 14-30 он был на тренировке (теннис) после музыкалки - на теннис, потом - к стоматологу
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