Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина

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Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина

Автор: Гость