Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина

Русский язык
Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
новое пальто правильное решение построе оперение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 1,9t=0,76
Ответить
История
Перечисли причины которые на твой взгляд привели к отставке хрущева
Ответить
Математика
Как узнать периметр кввдрата
Ответить
Русский язык
Соедини части пословиц: Доброму не будет грузно Думай ввечеру, тому завтра веры нет Кто назад бежит, да жёстко спать Кто сегодня соврал, то...
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста перевести текст по немецкому-Schau mal,Sabine,ruft Sven,dort sind Akrobaten.Sie fahren Rad.Jongleure,ruft Andreas.Sie jongliere...
Ответить