Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина
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Отметь 5словосочетания в которых имена прилагательные стоят в среднем роде зимни?? сад новое пальто дальний поход стальные ворота правильное решение молодой кенгуру построе оперение морская пучина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
новое пальто правильное решение построе оперение
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