Отметь окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 1) ??му ( ему ) 2) ом 3 ) ым ( им ) 4 ) ого ( его )

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Отметь окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 1) ??му ( ему ) 2) ом 3 ) ым ( им ) 4 ) ого ( его )

Автор: Гость