Отметь окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 1) ??му ( ему ) 2) ом 3 ) ым ( им ) 4 ) ого ( его )

Русский язык
Отметь окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 1) ??му ( ему ) 2) ом 3 ) ым ( им ) 4 ) ого ( его )
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Гость:
Правильный ответ под №4.
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